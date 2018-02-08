3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam

Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim’de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. Üçüncü Havalimanı'nın çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yüzde 78'i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının Lale figürlü ödüllü Hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam ettiği görüldü.