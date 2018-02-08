Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam

29 Ekim’de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:25
3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam

Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim’de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. Üçüncü Havalimanı'nın çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yüzde 78'i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

18-02/08/24.Jpeg

Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının Lale figürlü ödüllü Hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam ettiği görüldü.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:25
  1. havalimanı
  2. 3. havalimanı
  3. lale figürü
  4. kule

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    1. ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    2. Manisa'da otomobil ile minibüs..
    3. Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi
    4. İzmir'de köpeği asarak öldürdüler
    5. Ermenistan'a soğuk duş! Ölü ve yaralılar
    6. Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken..
    7. Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene..
    8. İngiltere'den flaş Türkiye çıkışı:..
    9. Karabağlar Arçelik servisi
    10. Boşnakça sınavı için teşekkürler
    11. YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...
    12. Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor
    13. Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler
    14. İki devlet arasında köprü oldu!..
    15. 'Küçük Perinçek' babasının izinde!
    16. Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize..
    17. Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev..
    18. İçişleri Bakanlığından Vali Orhan..
    19. Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı!..
    20. İlk kez görüntülendi! Kadın..
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar