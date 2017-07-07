3'ü lider kadrosundan 93 terörist öldürüldü!

TSK, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin son bir hafta içindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Buna göre; Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geride kalan hafta içerisinde (29 Haziran - 06 Temmuz 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak ve Siirt) teröristlerden temizlemek ve ilerideki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

“3’ü sözde lider kadrosunda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi”

Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Hakkari Çukurca ve Siirt Pervari bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. Operasyonlar kapsamında; 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere (Yeşil Listede yer alan Serhildan (K) Hakan Kızıl sözde Amed eyaleti halkla ilişkiler birim sorumlusu, Asut (K) Şahabettin Çotak sözde Bingöl Karlıova alan sorumlusu ve Gri listede yer alan Baran Salih Sinan (K) Mehmet Doğan Sözde Özel Kuvvetler Sorumlusu ölü olarak) 93 terörist etkisiz hale getirildi.

1 adet SA-16 güdümlü füze, 1 adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 adet makineli tüfek, 40 adet piyade tüfeği, 6 adet roketatar, 6 adet keskin nişancı tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 111 adet el bombası ele geçirildi, 53 EYP tespit edilerek imha edildi, 177 kg C-4 patlayıcı, 123 kg TNT, 76 kg PETN Patlayıcı (Tahrip gücü yüksek, parça ve basınç tesirli bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde), 3 bin 10 kg amonyum nitrat, 60 adet tüp, 2 adet 120 mm havan mühimmatı, 58 adet roketatar mühimmatı, 39 adet roketatar sevk fişeği, 1 mayın, 350 adet fünye, 2 bin 411’i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 5 bin 600 adet hafif silah mühimmatı, 11 adet telsiz ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

“Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı”

Teröristler tarafından kullanılan 22 sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 60 kilogram kubar esrar, 90 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 92 kişi yakalanmış, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.

Açıklamada, bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği kaydedilerek, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 4 bin 92 kişinin yakalandığı ve bol miktarda uyuşturucu ile kaçak sigaranın ele geçirildiği dile getirildi.

“Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği aktarıldı.