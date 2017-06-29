3.Lig'de kadro dışı kaldı!Şimdi TFF 1.lig takımına transfer oldu

Geçtiğimiz sezon ortasında Çorum Belediyespor’da kadro dışı bırakılan Aykut Emre Yakut yeni sezon için TFF 1. lig kulüplerinden Ümraniyespor ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas Belediyespor’dan geçtiğimiz sezon başında Çorum Belediyespor’a transfer olan Aykut Emre Yakut Erzin Belediyespor deplasmanında oynanan maçın ardından teknik heyetin isteği ve yönetimin kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiren Aykut Emre Yakut geçen sezon 1. ligde play-off mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Ümraniyespor takımı ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Aykut Emre geçen sezon ortasında yollarını ayırdığı Çorum Belediyespor’dan alacağı olan 40 bin lira için Futbol Federasyonu’na başvurdu. Kulüpten alacağı olan bu parayı talep eden Aykut Emre’ye karşı Çorum Belediyespor kulübüde elindeki evrakları Federasyon’a gönderdiği ve bu anlaşmazlıkla ilgili kararı Tahkim Kurulu’nun vermesi bekleniyor.

Kaynak:Çorumhakimiyet