395 sefer iptal edildi

İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda bugün 395 sefer iptal edildi.

395 sefer iptal edildi
Eklenme: 06 Ocak 2017, 19:14
Bu haber 880 kez okundu

THY iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirmiş.

 
Etiketlersefer iptalsefer iptalleriAtatürk HavalimanıSabiha Gökçen Havalimanı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.