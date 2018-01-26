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39 yıllık hasret Facebook'ta son buldu

Bursa'da 76 yaşındaki bir anne, doğar doğmaz evlatlık verdiği kızına 39 yıl sonra kavuştu. Anne ve kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

26 Ocak 2018 Cuma 07:42
39 yıllık hasret Facebook'ta son buldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Geynik Mahallesi’nde 39 yıl önce doğum yaptığı gün eşini kaybeden Meryem Uğur (76) dünyaya gelen kızını bir akrabası vasıtasıyla hiç tanımadığı başka bir aileye evlatlık olarak verdi. Ailenin Nilüfer ismini verdiği bebek aileyle birlikte ilçeden ayrıldı.

39 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşan anne Meryem Uğur seneler sonra hiç görmediği kızının peşine düştü. Yeğenleri vasıtasıyla kızının izini Facebook'tan bulan anne, 39 yaşındaki kızı Nilüfer'in Bursa'da evlenip çocuk sahibi olduğunu öğrenince Bursa'ya geldi. İnternet üzerinden iletişim kurup 39 yıl sonra bir araya gelen anne kızın buluşmasında duygusal anar yaşandı. Hayatında ilk kez annesini karşısında gören Nilüfer B. ile anne 76 yaşındaki Meryem Uğur birbirine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 07:42
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