39 yıl sonra bir ilk! Başbakan, Uzakdoğu'ya...

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği tehdidinin ardından Uzakdoğu'ya kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki işadamları heyetiyle 21-22 Ağustos'ta Singapur'a, 23-24 Ağustos'ta ise Vietnam'a resmi ziyarette bulunacak. Başbakan'ın çantasında ekonomi ağırlıklı gündem bulunuyor. Singapur'da mevkidaşı Lee Hsien Loong ve ülkenin Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng'le görüşecek olan Başbakan Yıldırım'ın iş forumunda da Singapurlu fon yöneticileri ile işadamlarını Türkiye'ye yatırıma davet edeceği öğrenildi.

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Başbakan Yıldırım, Vietnam'da da mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yana Başbakan düzeyinde Vietnam'a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyaretleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Singapur'da başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Singapur stratejik ortak saydığımız bir ülkedir. Vietnam da bu geziye önem veriyor. Biz de veriyoruz" dedi. Kamudaki toplu sözleşmeler ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Umarız pazartesi gece yarısına kadar anlaşma sağlanır. Memurlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz" diye konuştu.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Başbakan Yıldırım'ın, Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN üyesi olan Singapur ile Vietnam'a yapacağı ziyaretlere ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımızın Güneydoğu Asya bölgesinin dinamik ve hızla büyüyen ekonomileri konumundaki bu iki ülkeyi ziyaretlerinin ikili ilişkilerimiz ile çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması beklenmektedir" denildi.