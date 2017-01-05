380 işadamı hakkında gözaltı kararı

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Skandal açıklama: Türkiye PKK’ya yardım etmeli’

Terör örgütlerine karşı top yekun mücadele verdiğimiz şu günlerde FETÖ ile PKK arasındaki bağı gözler önüne seren bir görüntü daha gün yüzüne çıktı. FETÖ militanlarından Amberin Zaman katıldığı TV programında ‘Türkiye’nin PKK’ya yardım etmesi gerektiğini’ savunuyor… 17-25 Aralık’ta kamu gücünü kullanarak seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan, 15 Temmuz’da da top yekun tüm ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarından Amberin Zaman’ın skandal sözleri iki örgüt arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi.Amerika’ya firar etmeden önce katıldığı bir TV kanalında konuşan Amberin Zaman, PKK’yı bir ‘barış güvercini’ olarak göstermeye çalıştı. PKK’nın silah bırakmasını mantıksız bulan Amberin Zaman küstah açıklamalara imza atıyor.Üstelik haddini her geçen dakika aşan FETÖ militanı Türkiye’nin PKK’ya yardım etmesi gerektiğini savundu.