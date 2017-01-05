380 işadamı hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

380 işadamı hakkında gözaltı kararı
Eklenme: 05 Ocak 2017, 15:21
Bu haber 5.917 kez okundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamındaörgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.

 
Etiketlerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğügözaltı kararı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.