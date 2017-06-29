Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

38 yıldır dinmeyen acı

Manisa’da 38 yıl önce 29 yaşında genç bir eczacı iken öldürülen Neşe Gülersoy mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:50
38 yıldır dinmeyen acı

29. Bölge Manisa Eczacı Odası tarafından 27 Haziran 1979 tarihinde eczanesinde öldürülen Neşe Gülersoy’un Çatal mezarlığındaki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.

Törene CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Burçin Kurtuluş, İzmir ve Manisa’dan eczacılar ile CHP’liler katıldı.

Anma töreninde konuşan 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Burçin Kurtuluş, “Kısacık ömrüne neler sığdırdığına bakınca kaybımızın ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çağdaş, demokrat, kalbi insan sevgisi ile dolu, içten, samimi, adı gibi neşeli olan Neşe Gülersoy, siyasi olarak farklı görüşte olduğu eczacı Cemil Çöllü’nün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyle kınama yazısını kaleme alırken eczanesinde vurularak öldürüldü. Manisa’da eczanelerde yaşanan sorunlar karşısında dönemin oda başkanı Işık Boyacıgiller ile birlikte kooperatifçilik hareketini başlattı. Neşe Gülersoy ve 30 arkadaşı Manisa’da ilk ilaç temin ve tevzi kooperatifini kurdular. Bugünlerimize büyük katkısı olan yarınlarımız için umut olan kooperatiflerimiz için kendilerini minnetle anıyoruz. Mesleki birlikteliğin, örgütlülüğün önemini, bilincini bizlere aşılayan, yolumuza ışık tutan Neşe Ablamızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:50
  1. CHP
  2. İzmir
  3. Manisa
  4. Güler
  5. Ab
  6. Çat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehirden feribot turu
    1. Büyükşehirden feribot turu
    2. FETÖ zanlısı cezaevi ziyaretinde..
    3. Polis zehir tacirlerine bayramı zehir..
    4. Alabaş kanserden koruyor!
    5. Türkiye'den Almanya'ya Erdoğan cevabı!
    6. En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
    7. Terör örgütü YPG kendi ipini çekti :..
    8. Van’da korkutan yangın
    9. Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ’tan..
    10. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye..
    11. Üçpınar’da hummalı çalışma
    12. 24 konteyner ve çadır kentlerde 246..
    13. Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize..
    14. Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı
    15. FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu
    16. Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde..
    17. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
    18. FETÖ'den kız öğrencilere askerle..
    19. Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte..
    20. Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...