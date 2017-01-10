38 kişi soğuktan öldü

Avrupa'yı haftasonu etkisi altına alan soğuk hava dalgasındaen çok Avrupa'nın doğusu etki altında kaldı.

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'da soğuktan ölenlerin sayısı arttı. Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnızca Pazar günü 10 kişinin donarak ölmüş halde bulunduğunu duyurdu. Dondurucu soğukların başlamasından bu yana Polonya'da ölenlerin toplam sayısı 30'a ulaştı. RCB’nin rakamlarına göre 1 Kasım'dan bu yana ülkede toplam 65 kişi soğuktan donarak öldü.

Çek Cumhuriyeti'nde de ölenlerin sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Prag'ta ölen dört kişinin evsiz olduğu belirtildi. Interfax haber ajansı Ukrayna'nın kuzeyinde -25 dereceye düşen sıcaklıklarda bir gün içinde 4 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. İtalya'dan da iki yaşlının donarak öldüğü haberi geldi. Brindisi'de evinde kalorifer bulunmayan 82 yaşındaki bir erkek donmuş halde bulundu. 78 yaşındaki birİtalyan da soğuktan bilincini yitirip düşerek öldü.

YUNANİSTAN'DAKİ MÜLTECİLER ZOR DURUMDA

Yunanistan ise yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Midilli adasında bulunan 2 bin 500 mülteci geceyi sıcak su ve ısıtma imkanı olmadan çadırlarda geçirdi. Yunan adalarında toplam 15 bin mülteci bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Yunanistan koordinatörü Clement Perrin, AB'nin yardım vaatleri ve beyanlarına rağmen mültecilerin dondurucu soğuklarda çadırlarda kalmasının ‘merhametsizce‘ olduğunu söyledi. Yunanistan'ın mültecilerden sorumlu bakanlığı ise ciddi boyuttaki durumdan yerel yönetimleri sorumlu tutuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 2 bin kadar Iraklı, Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli mültecinin terk edilmiş binalarda yaşadığını söyledi. Sırbistan'da -33 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları nedeniyle Tuna ve Sava nehirlerinde ulaşım da durdu.