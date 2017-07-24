38 gün görevden alınan başkanın yerine vekil seçildi

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya 10 yıl önce Güre Belediye Başkanı görevinde iken bir taş ocağı ruhsatı ile ilgili Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bin 500 lira para ve 38 gün memuriyetten uzaklaştırma cezası verildi. Bunun üzerine olağanüstü toplanan belediye meclisinde Başkan vekilliği seçimi yapıldı. Toplantıya CHP, AK Parti ve MHP’li üyelerin tamamı katıldı. Başkan vekilliğine seçilen Mehmet Ertaş, bu süreçte görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışacağını ifade etti.

Daha sonra söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna “Bu ceza Güre Belediye Başkanlığından gelen bir usulsüzlük sebebiyle olmuştur. Çok da önemli bir olay değildir. Ama bu 38 günlük uzaklaştırma olayını tıpkı HDP’li milletvekilleri gibi, devletine, hükümetine ve onu seçenlere hakaretler ederek ayrılması da bizi dolayısı ile üzmüştür" dedi.