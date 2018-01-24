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370 mağaza, 130 milyon dolar ciro

DAMAT, 2017 yılında 60’ı yurtdışında, 10’u Türkiye’de olmak üzere 70 mağaza açtı. Böylece 210’u Türkiye’de, 160’ı yurtdışında olmak üzere mağaza sayısı 370’e ulaştı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:49
370 mağaza, 130 milyon dolar ciro

Grubun 2018 ciro hedefi ise 750 milyon lira olarak açıklandı. 500 kişilik yeni istihdamla çalışan sayısını 3.400’e yükseltmeyi hedefleyen Orakçıoğlu’nun 2023 hedefi ise Türkiye’de 500, yurtdışında bin adet olmak üzere, toplam 1.500 mağazaya, ciroda ise 3.5 milyar liraya ulaşmak.

Ölçüyü dijital aynayla alıp kişiye özel dikim yapacak

Aynı anda 4 mevsimi yaşayan bir marka olarak vitrinlerde yer bulan DAMAT’ın patronu Süleyman Orakçıoğlu, orta vadede hedeflerinin, dünyada en çok konuşulan beş markadan birisi haline gelmek olduğunu söyledi.

Tween, D’S Damat ve Premium Damat markalarıyla öne çıkan Orka’nın 2018 yılı planlarını anlatan Orakçıoğlu, üç markasıyla dünya erkeklerine ulaşılabilir lüks sunduklarını belirterek şu mesajları verdi: “Türkiye’de erkek giyim tarzını değiştirerek, erkeklerin iki, üç rengin dışına çıkmadığı yıllarda renkli ceket ve pantolonlarla devrim yaptık. Grup olarak İnovatif ürünlere çok önem veriyoruz. Yeni nesil üretim yaparken teknolojiden de yararlanıyoruz. Yakında dijital aynalarla ölçü alıp dikim yapacağız.”

ÜNÜ AVRUPA'YI AŞTI

Dünya modasının merkezi olan İtalya’nın yanı sıra Almanya ve Romanya’da da mağazalar açmaya devam ettiklerini söyleyen Orakçıoğlu, “İtalya’da çok güçlü durumdayız. İlk 2 yılımızda 9 kentte mağaza açtık. 2017’de başta Roma olmak üzere marka kentlere de girerek mağaza sayımızı 18’e çıkardık. Yurtdışı ciromuzun yüzde 10’u tek başına İtalya’dan geliyor. Almanya’da da büyüyoruz. Yılsonu 12 mağazaya ulaşırız. Madrid’de Flagship mağaza açtık. Romanya’da lideriz, 14 mağazaya çıkıyoruz. Planlarımız Avrupa ile sınırlı değil. Arjantin, Şili, Meksika, Peru gibi pazarlara açıldık. Fildişi’nde bir mağaza, Rusya’daki 24’üncü mağaza, Pakistan Lahor’da mağazalarımızı açtık. İran’daki 8’inci mağazamız Kish Adası’nda. Ayrıca Avustralya’da da 2. mağazamızı açacağız” diye konuştu.

ASYA ÜLKELERİ DE DAMAT'ÇI

Ortadoğu odaklı krizlere rağmen bölgede mağazaların faal olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, “Filistin’de çok güçlüyüz, Kuzey Irak ve Irak’ta da varız. Ermenistan’da iki mağazamız var, Azerbaycan’da ise bu sayı altıya çıkıyor. KKTC’de iş yapıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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