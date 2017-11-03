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370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

San Francisco'da 370 bin dolar değerinde 300 adet iPhone X'in kargo dağıtım aracından çalındığı bildirildi.

03 Kasım 2017 Cuma 14:05
370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

ABD'nin San Francisco eyaletindeki Apple mağazasının önünde park eden kargo şirketinin dağıtım aracından 370 bin dolar değerinde 300 adet iPhone X'in çalındığı bildirildi. Piyasaya sürülmeden önce çalınan İphone X'lerin polis raporuyla listelendiği ve seri numaralarının alındığı ifade edildi.

Polis, kargo aracı sürücüsünün, aracını Stonestown Galleria alışveriş merkezinin önünde park edip kapılarını kilitlediğini belitti. Bir görgü tanığı, şüphelilerin aracın yanında park eden bir kamyonete kutular taşıdıklarını gördüğünü söyledi.

Kargo şirketi, hırsızlığı soruşturan kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan, hırsızların henüz yakalanmadığı açıklandı.

AA

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:05
  1. San Francisco
  2. ABD
  3. iPhone X
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