37 yıl sonra kar yağdı! İşte o görüntü...

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Sahra Çölü’nün kuzeyinde Cezayir’in ‘Çöl Kapısı’ olarak adlandırılan Ayn-Sefra şehri yakınlarına düşen karı görüntüleyen Bouchetata, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes çöle düşen kardan şokta, bu çok nadir görülen bir olay” dedi.

Karın sadece bir gün yerde kaldıktan sonra eridiğini söyleyen Bouchetata’nın yayınladığı fotoğraflarda ince kar tabakasının kum tepelerini örterek dalgalar şeklinde desenler oluşturduğu görünüyor.

Sahra Çölü’ne bundan önceki son kar yağışı, 18 Şubat 1979’da gerçekleşmişti.