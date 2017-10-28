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37 yaşında Rusya'da kral oldu

Karadeniz ekibinin eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:16
37 yaşında Rusya'da kral oldu

37 yaşında kariyerinin zirvesinde olan Gökdeniz,Rusya Ligi'nde ilk 11 haftada yaptığı 5 ile en çok asist yapan isim.

Rubin Kazan'ın halen her şeyi olan 37'lik yaşlı kurt, ne gece hayatıyla gündeme geldi, ne de istikrarsız futboluyla.

Gökdeniz her zaman futbolu, kişiliğiyle ön plana çıktı. 1 de gol atarak 6 gole direkt katkı yapan tecrübe abidesi, "Burası artık benim ikinci evim. Beni burada çok seviyorlar" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 14:16
  1. Gökdeniz
  2. Rusya Ligi
  3. Rubin Kazan
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