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37 kişiyi öldürdü aldığı ceza herkesi şaşırttı

Mısır'da darbe karşıtı 37 kişiyi öldürmekle suçlanan üst düzey bir polise 5 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:50
37 kişiyi öldürdü aldığı ceza herkesi şaşırttı

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Temyiz Mahkemesi "Ağustos 2013'te cezaevi nakil aracında bulunan darbe karşıtı 37 kişiyi öldürmekle" suçlanan Mısır Cedid Polis Merkezi'nde görevli üst düzey polis yetkilisi Amr Faruk hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı. Söz konusu kararın nihai olduğu ve yeniden itiraz edilemeyeceği belirtildi. 

Faruk, 13 Ağustos 2015'te hakkında verilen 5 yıl hapis kararına itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşımıştı. 

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının Ağustos 2013'te Kahire'nin kuzeyindeki El-Kalyubiye ilinde bulunan Ebu Za'bel Cezaevi'ne nakledilmeleri sırasında meydana gelen olayda 37 kişi hayatını kaybetmişti. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "612 kişinin polis merkezinden cezaevine nakli sırasında kaçmaya teşebbüs eden İhvan mensuplarına güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 37 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği" ifade edilmişti. 

İhvan ise söz konusu ölümlerden polisi sorumlu tutmuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:50
  1. mısır
  2. cinayet
  3. darbe
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