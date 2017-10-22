Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

37 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 37 kilogram esrar ele geçirildi.

22 Ekim 2017 Pazar 11:53
37 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 37 kilogram esrar ele geçirdi. Ekipler, yaptıkları detaylı incelemede uyuşturucu maddenin bulunmaması için paketlerin üzerine isot sürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü A.Z. (39), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı