37 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 37 kilogram esrar ele geçirdi. Ekipler, yaptıkları detaylı incelemede uyuşturucu maddenin bulunmaması için paketlerin üzerine isot sürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü A.Z. (39), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.