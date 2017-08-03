37 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Saat: 06.40 sıralarında Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan Yuninastın’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki bir kaçak göçmen botu tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisinde 12’si çocuk, 11’i kadın toplam 37 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il Göçmen Bürosu’na teslim edildi.