Cloudflare

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir? 3600 Ek Gösterge Öğretmenlere Ne Kazandırır? Ek gösterge nedir, nasıl artar, ne işe yarar, nasıl hesaplanır, memurların ek gösterge tablosu ve cetveli gibi ek gösterge hakkında merak ettiğiniz tüm soru ve cevaplara bu yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?
Eklenme: 26 Aralık 2016, 21:11
Bu haber 5.259 kez okundu
Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Bunu aşağıdaki tablo sayesine rahatlıkla görebilirsiniz.

Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi almayı istemektedirler.Ek göstergelerinin yükseltilmesini isteyen Devlet memurları arasında öğretmen ve hemşireler de bulunuyor.

Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında “öğretmen” unvanlı kadrolarda ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık bilimleri lisansiyeri olarak “hemşire” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, bu unvanların 1 inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamında yararlanmaktadırlar.
Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği yaratmaktadır.
 
Ek gösterge 3600 olursa neler değişir?

Öğretmen ve hemşirelerin(sağlık bilimleri lisansiyeri) ek göstergelerinin 1 inci derece kadrolar için 3000'den 3600'e yükseltilmesinin ilgili Devlet memurlarına neler kazandıracağının bilinmesinin, ek gösterge yükseltilmesi taleplerini etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle, 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine nasıl yansıyacağını görmek amacıyla yaptığımız değerlendirmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
 
Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesinin etkileri
 
AYLIK NET MAAŞLARI
EMEKLİ AYLIKLARI
EMEKLİ İKRAMİYELERİ
 (24.-TL AZALIR)
404.-TL ARTAR
14.553.-TL ARTAR
 
*2014 yılı için geçerli olan katsayılar kullanılmıştır.

Bu sonuçlara göre, 1 inci derece kadrolardaki öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesinin 3000'den 3600'e yükselmesi; çalışırken almakta oldukları aylık ücrette azalmaya, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarlarında ise artışa neden olacaktır.
 
Etiketler3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?3600 ek gösterge nedir3600 ek gösterge ne işe yarar?3600 Ek Gösterge3600 Ek Gösterge sözü3600 ek ders gösterge ne işe yararEk gösterge 3600 olursa neler değişir?3600 Ek Gösterge Öğretmenlere Ne Kazandırır?Ek Göstergeöğretmen 3600 ek gösterge
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İşte dünyanın ilk makina mühendisi!İşte dünyanın ilk makina mühendisi!

Dünyanın ilk makina mühendisi olarak bilinen o isim,bilgisayarların temeli…

Kuşadası’nda korkutan yangınKuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın…

El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!

El Bab'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın…

Malatya'dan Halep'e insani yardımMalatya'dan Halep'e insani yardım

Malatya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde…

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir? 3600 Ek Gösterge Öğretmenlere…

Siirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklamaSiirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklama

Siirt'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında…

Dört polis FETÖ'den tutuklandıDört polis FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında…

Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle…

Esed rejimi Şam'ın su kaynağını vurduEsed rejimi Şam'ın su kaynağını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent…