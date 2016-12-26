3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Bunu aşağıdaki tablo sayesine rahatlıkla görebilirsiniz.



Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi almayı istemektedirler.Ek göstergelerinin yükseltilmesini isteyen Devlet memurları arasında öğretmen ve hemşireler de bulunuyor.



Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi





Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında “öğretmen” unvanlı kadrolarda ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık bilimleri lisansiyeri olarak “hemşire” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, bu unvanların 1 inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamında yararlanmaktadırlar.

Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği yaratmaktadır.

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir?





Öğretmen ve hemşirelerin(sağlık bilimleri lisansiyeri) ek göstergelerinin 1 inci derece kadrolar için 3000'den 3600'e yükseltilmesinin ilgili Devlet memurlarına neler kazandıracağının bilinmesinin, ek gösterge yükseltilmesi taleplerini etkileyebileceğini düşünmekteyiz.





Bu nedenle, 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine nasıl yansıyacağını görmek amacıyla yaptığımız değerlendirmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesinin etkileri

AYLIK NET MAAŞLARI

EMEKLİ AYLIKLARI

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

(24.-TL AZALIR)

404.-TL ARTAR

14.553.-TL ARTAR

*2014 yılı için geçerli olan katsayılar kullanılmıştır.





Bu sonuçlara göre, 1 inci derece kadrolardaki öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesinin 3000'den 3600'e yükselmesi; çalışırken almakta oldukları aylık ücrette azalmaya, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarlarında ise artışa neden olacaktır.