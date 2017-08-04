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36'lık Emre Belözoğlu A Milli Takım'a geri dönüyor

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Mircea Lucescu, Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nu yeniden A Milli Takım'a çağırmaya hazırlanıyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:48
36'lık Emre Belözoğlu A Milli Takım'a geri dönüyor

A Milli Takım'ın yeni patronu Mircea Lucescu, şu anda Başakşehirde forma giyen Emre Belözoğlu'nu Milli Takım'da göreve çağırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA zaferi sonrası Fatih Terim'in Fiorentina'ya gitmesi ile sarı kırmızılıları 2000-2002 yılları arasında Mircea Lucescu çalıştırmıştı.

O dönemden bu yana aktif futbol hayatına devam eden tek isim Emre Belözoğlu bulunuyor. 

UEFA kadrosundaki en genç isim Emre Belözoğlu da takımda yer alıyordu. O dönem Emre Belözoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performans ile üst düzey kulüplerin dikkatini çekmişti.

LUCESCU İLE EMRE TEKRARDAN BERABER

Milli Takım'a dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Emre Belözoğlu, ay yıldızlı formayı tekrar giyerse Lucescu ile yeniden çalışmış olacak.  Lucescu'nun, Emre Belözoğlu ile yeniden çalışmak istediği öğrenildi.

BELÖZOĞLU, MİLLİ TAKIMDA EN ÇOK GÖREV YAPAN İSİM

Emre , Milli Takım ile şu ana kadar tam 92 maça çıkarken 9 gol kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu aynı zamanda, aktif futbolcular arasında milli takımda en çok görev yapan isimlerin arasında...

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:48
  1. MirceaLucescu
  2. Emre Belözoğlu
  3. Fatih Terim
  4. Emre Belözoğlu milli takım
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