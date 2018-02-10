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Liam Miller hayatını kaybetti

36 yaşındaki İrlandalı eski milli futbolcu Liam Miller, kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:35
Liam Miller hayatını kaybetti

Bir dönem Manchester United ve Celtic takımlarında forma giyen İrlandalı eski futbolcu Liam Miller, yakalandığı kanserin ardından 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Celtic Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl pankreas kanserine yakalanan eski futbolcunun 36 yaşında yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Celtic'in yanı sıra Manchester United, Leeds United, Sunderland ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da oynayan Miller, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda ise 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:35
  1. Liam Miller

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