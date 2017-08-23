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36 yaşındaki Dimitar Berbatov imzayı attı!

Hindistan Süper Lig ekiplerinden Kerala Blasters, tecrübeli Bulgar golcü Berbatov'u renklerine bağladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:39
36 yaşındaki Dimitar Berbatov imzayı attı!

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda ise 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Ligde son 3 yılda iki kez finale kalmasına rağmen kupa sevinci yaşayamayan Kerala Blasters, geçen hafta da Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Wes Brown'ı kadrosuna katmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:39
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