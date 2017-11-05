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36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve Artist 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı açıldı

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve Artist 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:25
36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve Artist 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı açıldı

Bu yıl otuz altıncı yaşını kutlayan İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Kore olurken ana teması “İyi ki Varsın Edebiyat”, Onur Yazarı ise Sayın Ayla Kutlu olarak belirlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, dokuz gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinden oluşan 295 etkinlik ve 3000’den fazla imza günü düzenlenecektir.

Sanat galerilerinin yanı sıra bağımsız gruplar, çeşitli sanat inisiyatifleri ve genç sanatçıları da konuk eden İstanbul Sanat Fuarı, ÜTOPYA teması ile sanatseverleri karşılayacak. İstanbul Sanat Fuarı’nın her yıl sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle verilen onur ödülleri de sahiplerini buldu. Plastik Sanatlara önemli katkıları nedeniyle Sanatçı Onur ÖdülüSayın Nur Koçak’a, Sanat Tarihçisi / Eleştirmen Onur Ödülü Sayın Ali Artun’a, Koleksiyoner Onur Ödülü Sayın Yunus Büyükkuşoğlu’na değer görülürken, Sanatsever Kurum Onur Ödülü ise FARPLAS’a verildi.

İstanbul Kitap Fuarı, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında, İstanbul Sanat Fuarı ise sabah 11.00’den itibaren ziyaret edilebilir. Fuarlarımız son gün olan 12 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da kapanacaktır.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:25
  1. 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
  2. Artist 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı
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