36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 4 Kasım başlıyor

Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği; TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, yayıncılıkla ilgili önemli konuların, yerli yabancı kıymetli isimler tarafından tartışılacağı birçok etkinlikle sürecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenen ve Onur Konuğu Kore olan 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında kitap severlerle buluşacak.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı; hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ve 12 Kasım’da ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitap severleri ağırlayacak.