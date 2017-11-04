36. kez kapılarını kitapseverler için açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen '36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' ve '27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı' Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

ANA TEMA 'İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT'

Ana Temanın 'İyi ki Varsın Edebiyat' olduğu fuarda TÜYAP ve katılımcı yayınevleri tarafından farklı yaş gruplarına yönelik edebiyat etkinlikleri düzenlenecek. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın yaşamdaki önemini bir kez daha hatırlayarak, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları buluşturuyor.

ONUR KONUĞU ÜLKE 'KORE'

Kitap Fuarı'nın bu yılki Onur Konuğu ülkesi Kore. 'İpek Yolu'nun iki Ucu: Türkiye ve Kore' temasıyla fuarda birçok etkinlik düzenliyor. Kitapları Korece'den Türkçe'ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar, İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak.

Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam'ın yazarı Ch'oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları'ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser'in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları'ndan çıkan Gümüş Somon'un Büyük Yolculuğu'nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe'ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye'den okurlarla buluşacak.

12 Kasım'da sona erecek olan fuara öğrenciler, öğretmenler ve emekliler ücretsiz, normal ziyaretçiler ise 5 Lira karşılığında ziyaret edebilecek.