36 göçmen yakalandı

İzmir Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yabancı bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Helvacı Mevkii'ndeki hazırlık yapan gruba yönelik operasyon yaptı.

36 GÖÇMEN YAKALANDI

Bir kamyonet içerisinde 21 Suriyeli, 7 Afgan, 4 Somalili, 3 Angolalı ve 1 Eritreli olmak üzere aralarında kadınların da bulunduğu 6'sı çocuk 36 kişiyi yakalandı. Yakalananlar, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi Kamyonet şoförü 20 yaşındaki E.D. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.