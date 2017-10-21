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36 göçmen yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 6'sı çocuk 36 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:57
36 göçmen yakalandı

İzmir Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yabancı bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Helvacı Mevkii'ndeki hazırlık yapan gruba yönelik operasyon yaptı.

36 GÖÇMEN YAKALANDI

Bir kamyonet içerisinde 21 Suriyeli, 7 Afgan, 4 Somalili, 3 Angolalı ve 1 Eritreli olmak üzere aralarında kadınların da bulunduğu 6'sı çocuk 36 kişiyi yakalandı. Yakalananlar, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi Kamyonet şoförü 20 yaşındaki E.D. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:57
  1. İzmir
  • MisafirMisafir1 gün önce
    yakaladınız da iyi halt ettiniz. Sanki terörist yakaladınız. Bu insanları burda zorla niye tutuyorsunuz. İçerde beslediğiniz 4,5 milyon yabancı az mı geldi ?
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