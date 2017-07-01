Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu, zeytin ağaçları ve 5 hektarlık karpuz tarlası zarar gördü.

Hatipler Mahallesi'nde trafonun bulunduğu alandaki elektrik tellerinin şase yapmasıyla otları tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 8 itfaiye aracı, 5 arazöz, 4 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da bidonlarıyla ve kazma, kürekle destek verdi. Bazı vatandaşlar ise traktörlerle tarlalarını sürerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle alevler, Selahattin ve Alaattin Gök kardeşlere ait koyun ve kuzuların bulunduğu iki ahıra sıçradı. Yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kasaplar, yangından kurtarılan ve zarar gören bazı hayvanları keserek telef olmalarını önledi.

Hayvanlarının yandığını görünce fenalaşan kadına, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, saman balyaları, zeytin ağaçları ve 5 hektarlık karpuz tarlası zarar gördü.

"Büyük bir tehlike atlattık"

Kaymakam Nazmi Günlü, İlçe Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Orman İşletme Müdürü İsmail Hacıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Kaymakam Günlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi. Yangının mahalle arasında çıkmasına rağmen alevlerin evlere sıçramamasının en büyük büyük teselli olduğunu anlatan Günlü, "Hava şartları çok kötü, sıcak ve rüzgarlı bir hava var. Maalesef küçükbaş hayvan zayiatımız var. Onun da tespitlerini yapıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sözen de talihsiz bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Mahalle muhtarı Ahmet Aksoy ise "Acımız büyük, zararımız çok fazla. Yangın evin ahırına kadar geldi. Çok sayıda canlı hayvan telef oldu." dedi.

Hayvanları telef olan Alaatin Gök, üç ahırda bulunan 600 civarındaki küçükbaş hayvanlarının çoğunluğunun telef olduğunu belirterek, "Yangında bir ahırdaki hayvanları kurtarabildik. Diğer ahırdaki hayvanlarımız yandı." diye konuştu.

Kaynak: AA