350 bin öğrenciyi buluşturanBir Bilene Sor Arıkovanı’nda

İnovatif teknoloji girişimlerinin kapılarını açan Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni bir uygulamayı fonlama için vitrine çıkardı. Fonlama süreci başlayan mobil uygulama Bir Bilene Sor, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin odaklandıkları konulara göre daha efektif şekilde hazırlanmalarını hedefliyor. Bir Bilene Sor platformundan ülkemizde 350 bin öğrenci faydalanıyor.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Bir Bilene Sor, öğrencilerin bilemedikleri soruları birbirlerine sordukları ve birlikte yanıt buldukları bir platform. Uygulama aynı zamanda yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma programları sunuyor. Uygulama için geliştirilen yapay zeka programı, öğrenci profil bilgileri, odaklandığı konu başlıkları, hedeflenen üniversite ve bölüm, sınava kalan süre gibi kriterleri ele alarak kişiselleştirilmiş bir program şekillendiriyor. Aynı zamanda öğrenciler için piyasadaki binlerce kitaptan onların seçimlerine en uygun olanları sıralıyor. Öğrencilerin çalışma programı hedeflerine ne kadar yaklaştıkları izlemelerini sağlıyor.