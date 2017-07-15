35 saniyede bir çocuk virüse yakalanıyor

Yemen’de kolera salgının alarm veren bir hıza ulaştığını söyleyen uzmanlar ülkede 35 saniyede bir çocuğun koleraya yakalandığını açıkladı. Çocukları Yardım Kuruluşunun Yemen’deki temsilcisi Grant Pritchard ülkenin, çöküşün kenarında olduğunu söyledi.

Son iki hafta içinde koleraya yakalanma oranının üçe katlandığı uyarısında bulunan Çocukları Kurtarın Yardım Kuruluşu, ülkedeki kötü şartlardan en çok çocukların etkilendiğini, 15 yaşından küçük çocukların yarısının koleraya yakalandığını, bu sayısının toplam kolera vakasının yüzde ellisini teşkil ettiğini, önceki hafta bu oranın yüzde 40 olduğuna dikkat çekti. Unicef geçen altı ay içinde 250 bin kolera vakasının tespit edildiğini kaydetti.

UNICEF’in Yemen temsilcisi Dr Meritxell Relao, ülkede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, fakirliğin arttığını, kötü beslenmenin tehlikeli bir duruma geldiğini, bunların ise bağışıklık sistemini bozduğunu belirterek altı aylık çocukların 2,5 kilogramda kaldığını belirtti.

Dr Meritxell Relano, Yemende 5 yaş altı 2 milyon çocuğun kötü beslendiğini 8 milyonu çocuk olmak üzere 14 milyon Yemenlinin sağlık hizmeti alamadığını ve temiz suya ulaşamadığını kaydetti.