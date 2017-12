35 milyarlık değer rekor satış getirdi

Türkiye ekonomisine olan güvenle üretimlerine devam eden inşaat sektörünün önde gelen firmaları, bir yılda 100 kadar lansmanla, toplam değeri 35 milyar lirayı bulan yeni projelerini satışa sunarken, satış rekoruna da imza attılar. Tek kalemde 19 bin konuta imza atacak olan SUR Yapı, 8 milyar liralık yatırım değeri ile öncü olurken; Sinpaş Holding üç, DKY İnşaat iki, DAP Holding iki, Avrupa Konutları iki ve Fuzul Grup iki dev projesiyle piyasaya canlılık getirdi.

Gayrimenkul şirketleri 2017’i üretim odaklı geçirdi. Markalı konut üreticilerinin büyük bir kısmı ön talep süreçleri ile lansman sonrası ilk birkaç ayda satış grafiklerini rahatlıkla yüzde 30-50 seviyesine çıkardı. Emlak Konut GYO’nun ihalelerine girerek proje geliştiren firmaların yanı sıra sektörde saygınlığı ile bilinen şirketlerin düzenlediği kampanyalar da hem oturumcu hem de yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. İkinci el konut piyasasındaki durgunluğa rağmen, ilk el piyasasında bu yıl daha çok oturum odaklı alımlar öne çıktı. Önceki yıl 1 milyon 300 bin seviyesini yakalayan satış sayısı, 2016’nın sonunda, hain darbe girişimine rağmen, 1 milyon 341 bin 453’e çıkarken, sakin geçen 2017 yılında 1 milyon 450 bin seviyesine kadar getirdi. Yeni yılda da inşaatı ve satışı devam eden projelerin yanı sıra birçok yeni yatırım ve projenin de startı verilecek. Sektörün öncü firmaları yıl boyunca milyarlık projelerin yükseldiği semtlere paha biçilemez değer kattılar.

MARKA DEĞERLERİYLE ALICI BULDULAR

Fuzul - TEM Avrasya: TOKİ’nin Gaziosmanpaşa’da hasılat paylaşım modeliyle ihale ettiği arsada Fuzul Grup imzasıyla inşa edilen TEM Avrasya, 500 milyon TL değere sahip olup, TEM Avrasya Konutları’na komşu konumda yükseliyor. 1+1 tipi dairelerin yer almadığı projede avantajlı satış süreci devam ederken, TOKİ’nin güvencesi ve Fuzul Yapı’nın zamanında teslim sözü ile anahtarlar sahiplerini bulacak.

Yeni Yapı - Yeniköy Konakları: 1+1 ve 1+0’ların yer almadığı 380 konutluk Yeniköy Konakları projesi 600 milyon liralık yatırım değeri ile Eyüp Alibeyköy’de hayat buluyor.

Özyurtlar Holding - Meydan Ardıçlı: Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding ve sekiz ayrı sektörde faaliyet gösteren Bahaş Holding’in imzasını taşıyan proje 683 konut ve 121 ticari üniteden oluşuyor.

2019 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan Meydan Ardıçlı’nın yatırım değeri ise 545 milyon lira.

Folkart Yapı – İncity: ‘Hayatın içinde’ sloganıyla yola çıkan Folkart’ın yeni yaşam merkezi Folkart Incity’nin yatırım değeri 475 milyon lira olarak açıklanırken, yüksek kira getirisi vaadi proje ilerledikçe yerini buluyor.

Mar Yapı - Wanda Wista: Mar Yapı Başkanı Münir Özkök, Çin’den daha fazla turistin Türkiye’ye gelmesini sağlamak amacıyla devreye soktuğu Wanda Vista İstanbul için ‘’150 milyon dolarlık bir değer oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.

Mesa - KOZ Mesa: Temmuz 2019’da tamamlanması planlanan ve 1+1, 2+1, 3+1 daireler ile 4+1 penthouse seçeneklerin yer aldığı Mesa Koz, 670 milyon liralık yatırım değeri ile Kozyatağı’nın en gözde projeleri arasında yerini buldu.

Nuhoğlu - Marinera Çeşme: İzmir’de Yenitepe İzmir konut projesini de inşa eden Nuhoğlu, Çeşme’de 74 villadan oluşan Marinera Çeşme’yi inşa ediyor. Projenin yatırım değeri ise 100 milyon lira.

Artaş İnşaat - Avrupa Konutları Yamanevler: Ümraniye Yamanevler’de eski Ümran Boru Fabrikası arazisi üzerinde yükselen proje 11 bloktan oluşuyor. Bin 672 adet konut, iki ofis bloğu ve 38 adet ticari ünitenin yer aldığı Yamanevler’in yatırım değerinin, arsa maliyeti hariç 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, projeden 3 milyar lira ciro beklediklerini söyledi.

Invest - Vadi Koru: İnvest İnşaat A.Ş. tarafından hayata geçirilen Vadi Koru projesi 242 konut, 84 ofis ve 13 ticari üniteden oluşuyor. 3 blokta konut, iki blokta ofislerin yer aldığı proje, 200 milyon liralık yatırım değeri ile Vadistanbul’un devamında yer alan sanayi bölgesinin dönüşümüne katkı sağlayacak.

Polatyol – Eston Koru: 215 dönüm üzerinde 1 milyar liralık yatırımla inşa edilen projede 90 dönüm yeşil alan, 25 dönüm ise aktivite alanı olarak planlandı.

KAZANDIRAN PROJELER

Metal Yapı Konut – Kemerlife: Projenin yeni etabı ile 37 yıllık tecrübesini ortaya koyan şirket, 5 yeni proje için toplamda 1 milyar lira bütçe ayırdı.

Erguvan İnşaat - Erguvan Premium Residence: 140 milyon lira değerindeki butik proje, 13 katlı iki bloktan oluşuyor. 284 adet daire, 1 ofis ve 9 adet mağazanın yer aldığı Pendik konumlu Premium Residence’nin anahtar teslimleri ise 2018’in ilk yarısında yapılacak.

Mint Yapı - Mint Çağlayan: Kâğıthane’de 108 bağımsız bölümden oluşan projesini teslim eden şirketin Çağlayan’daki 140 üniteden oluşan projesinde geri sayım devam ediyor. 3 projenin inşaatına ise devam eden Mint, 250 milyon dolarlık yatırım değerine ulaşmış olacak.

Sur Yapı - Koşuyolu Excellence: Sur Yapı tarafından daire ve ev-ofis konseptinde tasarlanan Sur Yapı Excellence Koşuyolu projesinde inşaat ve satış süreci devam ediyor. Satışın yüzde 50’si tamamlanan projede, mahalle kültürü odaklı bir yaklaşımla iş ve ev hayatı lüks içinde bir araya getiriliyor. Projenin yatırım değeri ise 700 milyon lira. Şirket, ayrıca Antalya’da 8 milyar lira değerindeki dev projeye imza atıyor.

DKY İnşaat - DKY Sahil: DKY İnşaat’ın, Kartal’ın en değerli lokasyonunda inşa ettiği ‘DKY Sahil’, 240 milyon liralık yatırım değeri ile yükseliyor. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, 138 dairelik butik projede için “Önü hiçbir zaman kapanmayacak. DKY Sahil, kesintisiz Prens Adaları ve Marmara Denizi manzarasıyla İstanbul’un en dikkat çekici projeleri arasında yer alacak” dedi.

3S Kale Holding - 3S Firuze Konakları: 3S Kale Holding›in Avcılar Firuzköy bölgesinde inşaatına devam ettiği 3S Firuze Konakları hem yatırım için konut arayışında olanlar için imkânlar sunuyor. Projenin yatırım değeri ise 350 milyon lira olarak açıklandı.

Aşçıoğlu İnşaat - Selenium Retro: Sektörde 50 yılı geride bırakan Aşçıoğlu Grubu, Ataköy’deki üçüncü projesi Selenium Retro 9’u yılın ilk yarısında satışa sunmuştu. 125 milyon dolar yatırımla hayata geçen Selenium Retro 9 projesi 225 konut ve 108 ofis ve 23 adet mağazadan oluşuyor. Aşçıoğlu Grubu, Selenium Retro 9’u tamamlayarak Ataköy’de 5 yılda toplam 315 milyon dolar yatırımla 180 bin metrekare inşaat alanı üzerine konut, ofis ve mağazalardan oluşan 1.100 birim inşa etmiş olacak.

Dekon İnşaat - Dekon Senkron: İstanbul Finans Merkezi’nin yanı başında yükselen Dekon Senkron projesi 55 milyon liralık yatırım değerine sahip olup, mimari tasarımı ve her ihtiyaca cevap verecek ticari alanlarıyla öne çıkıyor.

Yamaç Yapı – İstova: Kağıthane’de 200 milyon liranın üzerindeki bir yatırım değeri ile Yamaç Yapı tarafından hayata geçirilen yaklaşık 600 dairelik ‘İstova’ projesi 24 ayda teslim edilecek.

Ege Yapı - Kordon İstanbul: Bulunduğu bölgeye değer katan ödüllü projelerin markası Ege Yapı’nın, Maslak ve Kâğıthane’nin buluşma noktasında 820 milyon liralık yatırımla inşasına başladığı Kordon İstanbul projesinde satış süreci devam ediyor. Yeniden canlanan Sadabad Deresi’nin kıyısında iki etaplı 10 bloktan oluşan Kordon İstanbul’da yatırımcılara kampanyalı avantajlar sunuluyor.

Babacan Holding - Babacan Port Royal: Küçükçekmece’nin Sefaköy semtinde inşa edilen Babacan Port Royal projesi 95 milyon lira yatırım bedeliyle yükseliyor. Kapısı büyük bir park açılan 802 dairelik projede home ofis, otel ve lüks konut blokları yer alıyor.

Nuhoğlu İnşaat - Cubes Ankara: Ankara Çukurambar’daki Sümerbank lojmanlarının yerinde 450 milyon liralık yatırım değerinde yükselen Cubes Ankara’da Nuhoğlu İnşaat, Dalgıç GY ve Lejant Proje’nin imzaları yer alıyor.



HEM OTURUMLUK HEM YATIRIMLIK

Efitaş &Eskon & Esenler Belediyesi - Ömür İstanbul: Esenler Turgut Reis Mahallesi›nde inşa edilen Ömür İstanbul projesi 4 Blokta 278 konut ve 3 ticari üniteden oluşuyor. 1+1 ile 4+1 arasında değişen dairelerin yer alacağı projenin yatırım değeri ise 150 milyon lirayı aşıyor.

Dekar Gayrimenkul - Asmalı Bahçeşehir: 600 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen, 499 adet konut ve 48 adet ticari üniteden oluşan Asmalı Bahçe Şehir, Bahçeşehir’de, 91 bin metrekarelik arazide hayat buluyor.

Ceylan İnşaat - Zer Kartal: Projeyi 60 milyon liralık bir bütçe ile gerçekleştireceklerini söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, ’’Projemiz Kartal -Yakacık’ta panoramik şeklinde Adalar ve Marmara Denizi’ni kapsayan 320 konuttan oluşuyor. Hakiki komşuluğu yaşamak isteyenleri bekliyoruz” diyor.

Sinpaş - Finans Şehir: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne komşu ‘Sinpaş Finans Şehir’ projesinde 2 bin 750 konut yer alıyor. Az katlı mimarisi ve geniş sosyal alanları ile öne çıkan proje için Sinpaş Yapı 2 milyar 350 milyon lira yatırım yapıyor. Teslimler ise Aralık 2019’da. Sinpaş Finans Şehir, 36 bin 500 metrekarelik dev şehir parkı, piknik alanları, göletler ve oturma terasları ile yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyor.

ASAF İş Ortaklığı - 3. İstanbul Grand Rezidans: Yaklaşık 330 bin metrekarelik büyüklüğü ile ‘Başakşehir’in en büyük projesi’ unvanını taşıyan 3. İstanbul’da üç konut etabı, rezidansı, home office blokları, cadde mağazaları ve çarşısı karma bir yapıya sahip. Yatırım değeri 1 milyar lirayı aşan projede bulunan 1.252 daire sayısı, rezidans ve home office bloklarında bulunan konutlarla birlikte toplamda 1.500’e çıkıyor. Projede ayrıca 107 adet cadde mağazası ve 102 adet de çarşı dükkanı bulunuyor. Projenin rezidans bloğu 3 ay önce satışa sunuldu.

DKY İnşaat - DKY Ada: DKY İnşaat’ın Kartal Soğanlık Mahallesi, Çakaltepe Mevkii’nde geliştirdiği 740 konutluk Ada projesini 600 milyon liralık yatırım bütçesiyle satışa sundu. Şirket, geliştirdiği yazılımla ‘her keseye göre ödeme’ modelini otomatik hale getirdi.

Akzirve - Strada Plus: Akzirve Gayrimenkul’un Bahçeşehir’deki 2 bin 500 konutluk projesinin ikinci etabında cazip seçenekli satışlar devam ediyor. İlk etabı geçen yıl sonunda satışa çıkan Strada’nın toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira.

LANSMAN AVANTAJI DEVAM EDİYOR

KİPTAŞ - Loca Mahal: Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Locamahal Veliefendi projesinde bin 262 konut ve 75 adet dükkân olmak üzere toplamda bin 337 adet bağımsız bölüm inşa edeceklerini belirterek, “Projede yerinde dönüşüm yapıyoruz. 440 daire satışta. Projenin yatırım değeri ise 450 milyon lira” dedi.

Karden İnşaat - Self İstanbul: Beylikdüzü – Bahçeşehir TEM bağlantı yolu bitişiğinde konumlanan ve bölgenin en yeşil projesi olarak öne çıkan Self İstanbul’un dairelerinin metrekaresi lansmana özel 3 bin 200 TL’den başlıyor. Self İstanbul, 203 milyon liralık yatırımla yükseliyor.

HER KESEYE GÖRE PROJE

KİPTAŞ - Yeşilce Aydos: Kiptaş, yılın son ayında Pendik’te 130 milyon liralık yatırım bedeline sahip “Yeşilce Aydos” projesini hayata geçirdi. Dairelerin fiyatları ise 300 bin liranın altından başlıyor.

Roya Yapı - Roya Nova: 1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Roya Nova Rezidans’ta metrekare fiyatları 5 bin 800 liradan başlıyor. Taksitler ise 5 bin lira civarında seyredecek. 2019’da daireleri teslim edip, peşinat 2020’de alınacak.

Ant Yapı – Antwell: Avrupa ve Amerika’da yaygın olan ‘sağlık evi’ konseptini Türkiye’ye getiren Ant Yapı, Çamlıca’daki 157 rezidanslık blok için arsa değeri hariç 150 milyon lira yatırım yapacak. Toplam yatırım değeri 1 milyarı bulan İstanbul dışındaki yeni projeler ise şöyle:

ERDN İnşaat Menemen Larissa Göl Evleri - Pekdemir İnşaat Semt Kocaeli - Yıldırım Grup Yıldırım Kule -Nurem İnşaat Avlu Torbalı, Alyans

İnşaat Çayırova - Cadde Alyans, Turkmall - Cadde 54 (Sakarya)