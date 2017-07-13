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346 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir rafineri inşaatında çalışan 346 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 20:38
346 işçi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde kurulu bir petrokimya tesisinin rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tamamının müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yemeğinden alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 20:38
  1. izmir işçi zehirlenme
  2. gıda zehirlenmesi
  • ModacıModacı43 dk önce
    Zehirlenmek moda oldu
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