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340 kişiyi idam ettirdi! Üstelik 140’ı…

Kuzey Kore'nin sıradışı lideri Kim Jong-Un'un iktidara geldiği 2011 yılından bu yana 340 kişinin idam edildiği açıklandı. Üstelik bu kişilerden 140'ı üst düzey hükümet yetkilisi...

340 kişiyi idam ettirdi! Üstelik 140’ı…
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:59
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Merkezi Güney Kore'de bulunan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü  (INSS), yayımladığı "Kim Jong-Un'un 5 Yıllık İktidarı: Kötü Yönetim" raporunda  babası Kim Jong-İl'in ölümünün ardından iktidardaki Kore İşçi Partisinin başına  geçen genç liderin iktidarını güçlendirmek için ölüm cezasını kullandığı  belirtildi. Raporda Kim'in 5 yıllık iktidarında idam edilen 340 kişiden 140'ının  üst düzey hükümet yetkilisi, diğerlerinin de Ordu ya da İşçi Partisi yetkilisi  olduğu kaydedildi. İdam edilenler arasında Kim'in eniştesi ve Ulusal  Savunma Konseyi  Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek de bulunuyordu. 

Savunma Bakanı Hyon Yong Chol ise 2015'te başkent Pyongyang'ta  kalabalık önünde uçaksavar mermisiyle idam edilmişti. Genç lider Kim Jong-Un, babası Kim Jong İl'in 17 Aralık 2011'de kalp  krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi devralmıştı.

 
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