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34 yıl önce KKTC böyle ilan edildi
KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilanını tüm dünyaya duyurmuştu.
20 Temmuz 2017 Perşembe 15:41
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:41
rauf denktaş
KKTC
Ad Soyad
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