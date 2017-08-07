34 kişiye kıyanlar bu krokide!

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte 28 kişinin vurulduğu noktaya kurşun yağdıran faillerin başında darbeci Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan’ın olduğu kaydedildi.

FETÖ’cü cuntacıların hain kalkışmasında, eski adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan 34 kişinin failleri belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde, kasten öldürme suçundan 83 şüphelinin isimleri tek tek sıralandı. Darbecilerin hedef gözeterek 34 kişiyi şehit ettikleri noktalar da ikiye ayrıldı. Bu noktalardan biri köprünün Anadolu Yakası bölümünde gişelerin de yer aldığı noktalardı. Darbecilere karşı direnen ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte 28 kişinin bu bölgede şehit olduğu aktarıldı. Başsavcılık, 5 numaralı bölge olarak aktarılan bu alana alçakça kurşun yağdıran şüphelilerin sayısını 64 olarak belirledi. Darbecilerin, bu yere 3 numaralı bölge olarak ifade edilen köprü Kuzey Yolu Avrupa istikametindeki nöbet kulübesi hizasından kurşun yağdırıldığı tespit edildi.

Ayrıca uzun namlulu silahlarla açılan ateş dışında farklı saatlerde bir tanktan da dört kez top atışı yapıldığı aktarıldı. Bu bölgeden ateş açan faillerin başında ise darbeci Yarbay Turgay Ödemiş, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yüzbaşı Sabri Gür geliyor. İddianamedeki tespitlerde, 64 şüpheli için “maktüllere yönelik kasten öldürme suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları” gerekmektedir deniliyor.

SİVİLLERE KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit edilen 34 kişiden 6’sının ise köprünün Anadolu Yakası ayağının ilerisinde Avrupa Yakası’na doğru olan noktada kurşunların hedefi olduğu saptandı. Barış Efe, Batuhan Ergin, Mehmet Ali Kılıç, Muharrem Kerem Yıldız, Şenol Sağman ve Şeyhmus Demir’e kurşun yağdıran şüphelilerin sayısı da birçoğu diğer noktayla aynı şüpheliler olan 73 şüpheli olduğu aktarıldı. Darbeci Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan, bu noktada hedef gözeterek yapılan atışlarda azmettiren olarak geçerken, darbecilerin 4 numaralı bölge olan gişeler ve köprü ayağının orta kısmından uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdığı kaydedildi.

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