34 DEAŞ’lı öldürüldü

Harekatın 131. gününde, muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, hava ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.



166 HEDEF VURULDU



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 166 DEAŞ hedefi ateş altına alınarak, sürekli bir baskı sağlandı. Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılarak, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah'da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda üç muhalif yaralandı, 34 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.