336 gün önce kaybolan avcı hâlâ aranıyor

Bartın’da 20 Ocak 2016 tarihinde Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte ırmak kenarında avlanan Remzi Akardere (32), avladığı ördeğin peşinden giderken girdiği ırmakta kaybolmuştu. Zaman zaman ara verilen ve ailenin başvurusu üzerine dün yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Taburunda (JÖAK) görevli 16 personel katılmıştı. Irmakta bot ile su altı ve su üstünde arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir ize ulaşılamadı.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 20:02
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