33 yıl sonra bayramda buluştular
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında 33 yıl sonra bir araya gelenler geçmişi yad etti.27 Haziran 2017 Salı 17:02
Doğanşehir’de bir vakıfta düzenlenen Ramazan bayramı bayramlaşma programı günler öncesinden sosyal medyada duyuruldu. Bayramın ikinci gününde çoğunluğu Doğanşehir İmam Hatip Lisesi mezunlarının oluşturduğu bürokrat, iş adamı veya emeklilerden oluşan vatandaşlar bir araya geldi. Bayramlaş programında 33 yıl sonra bir araya gelenler geçmişi yad etti.