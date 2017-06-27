33 yıl sonra bayramda buluştular

Doğanşehir’de bir vakıfta düzenlenen Ramazan bayramı bayramlaşma programı günler öncesinden sosyal medyada duyuruldu. Bayramın ikinci gününde çoğunluğu Doğanşehir İmam Hatip Lisesi mezunlarının oluşturduğu bürokrat, iş adamı veya emeklilerden oluşan vatandaşlar bir araya geldi. Bayramlaş programında 33 yıl sonra bir araya gelenler geçmişi yad etti.