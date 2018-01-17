Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

33 polis tahliye edildi!

ByLock'u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
33 polis tahliye edildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Tahliye kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.

23. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi.

Davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düştü.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Tahliye kararına üye hakim muhalefet etti. Kararda, "Sanıkların 'ByLock' kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır" denildi.

106 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

15 Ocak Pazartesi günü görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Bazı sanıkların ByLock programına kaç kez bağlandığını duruşma salonunda okuyan savcı mütalaasında 106 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etmişti. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan'ın Türk Ceza Kanunun (TCK)220/ 4 son cümle gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakmıştı.

15 sanığın 'ByLock' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini istenen mütalaada, ayrıca savunmaları alınamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması talep edilmişti. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • IkraIkra1 sa önce
    Meriçten bulgaristana yada adalardan Yunanistan kaçmak isterken veya kactilar diye haberlerde dinleriz artık. .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cuma günü sokaklara çıkacaklar
  1. Cuma günü sokaklara çıkacaklar
  2. ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri..
  3. Karadavi'ye skandal müebbet hapis..
  4. Avrupa futbolunun en borçlu 3. ülkesi..
  5. Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah..
  6. Nijerya'da çifte bombalı saldırı: Ölü..
  7. Müslümanlar 18 Ocak'ta birlik olacak!
  8. Çanakkale'de zehir tacirlerine dev darbe
  9. Atıl durumdaki bölge 60 bin kişiye..
  10. Dev pitonun ağzında kedisinin..
  11. İstanbullular isyan etmişti! Bugün..
  12. Mısır'dan Karadavi'ye müebbet hapis..
  13. Muğla'da hastanenin istinat duvarı çöktü
  14. Bakanlar Kurulu sonrası flaş..
  15. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul..
  17. Abdullah Avcı: Bedelini ağır ödedik!
  18. Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları..
  19. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
  20. MGK sonrası kritik açıklama!
Azez'de şiddetli çatışma başladı
Azez'de şiddetli çatışma başladı
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…