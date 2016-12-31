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33 noktada ateşkes ihlali yapılıyor

Suriye'de rejim güçleri, Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde silahlı muhaliflerle vardıkları ateşkes mutabakatını, 33 noktada düzenledikleri saldırılarla ihlal ediyor.

33 noktada ateşkes ihlali yapılıyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 19:08
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AA muhabirlerinin, cephe hatlarındaki kaynaklardan alıp derlediği bilgilere göre, ateşkesin dün gece yürürlüğe girmesinden bu yana, Beşşar Esed ordusu ile rejim yanlısı yabancı terörist grupların ihlalleri sürüyor.

Rejim güçleri, toplam 33 noktada bazılarında kesintisiz, bazılarında ise aralıklarla saldırı düzenliyor.

Muhalifler, saldırıların dünden bu yana kesilmemesi nedeniyle yer yer karşılık vermeye başladı. 

REJİM GÜLERİNİN ATEŞKES İHLALİ YAPTIĞI BÖLGELER

Muhaliflerin kontrolünde olan ve rejim güçlerinin ateşkes ihlali yaptığı bölgeler şöyle:

- Hama ilinde Halfaya ilçesi, Akrab, Latamna, Ziyaret beldeleri, Atşan ve Sukeyk köyleri.

- Halep ilinde Kafr Hamra ve Hadr ilçeleri, Museybin, Buveyda ve Burda köyleri.

- İdlib ilinde Cisr eş-Şuğur ilçesi ve (Cebel ez-Zeviye kırsalı) Kafr Uveyd köyü.

- Humus ilinde Rastan ve Tel Bise ilçeleri, Um Şarşur beldesi, Vaer mahallesi.

- Dera ilinde Tafas ve Deraa Balat ilçeleri, Kariye ve Yadudiye beldeleri, Eski Gümrük bölgesi.

- Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde Cisrin, Huş el-Vedariye ile Duma, Arbin, Cobar ve Zamalka semtleri.

- Şam'ın batı Kırsalı'ndaki Barada Vadisi'nin Deir Kanun, Hüseyniye, Besime ve Ayn el-Fice köyleri.

- Kuneytra ilinin Cebbase el-Haşeb beldesi.

TÜRKİYE, RUSYA'DAN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİ 

Dün rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine başlamasının ardından, Türk Dışişleri ve güvenlik yetkilileri Rus muhataplarıyla temasa geçti

Türk yetkililer ihlalleri Rus tarafına bildirerek, garantörlüğünü üstlendiği rejim güçlerinin saldırıları durdurması için devreye girmesini istedi.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, dün gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.

Garantörlüğünü Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.   

 
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