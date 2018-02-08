Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

329 milyar lirayı havaya verdik!

2008-2017 yıllarında sigaraya harcanan para 329 milyar liraya yaklaştı. Bu dönemde iç piyasada satılan sigara adet olarak 1 trilyonu geçti.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:40
329 milyar lirayı havaya verdik!

Türkiye'de son 10 yılda satılan sigara adedi 1 trilyonun üzerine çıkarken, bu satış karşılığında 329 milyar lira harcandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sigaraya ödenen para son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Ülkede, 2008 yılında 108 milyar adet sigara için 18,3 milyar lira harcama yapılırken, 2017 yılında 106 milyar adet sigara için 56 milyar lira ödendi. Son 10 yılda satılan 1 trilyon adet sigaraya karşılık, vatandaşın cebinden 329 milyar lira çıktı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2008'de 25,6 milyar adet sigara ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl 49,3 milyar adede yükseldi. 2017'de yapılan sigara ihracatının ekonomik değeri 484,2 milyon dolar olarak gerçekti. 2008-2017 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3,6 milyar dolara yaklaştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!
    1. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    2. İşte Putin'in rakipleri
    3. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    4. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    5. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    6. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    7. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    9. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    10. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    11. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    12. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    13. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    14. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    15. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    16. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    17. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    18. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    19. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    20. İstanbulkart'ta yeni dönem!
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi