32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl hapis

Tayland'ın güneyindeki Songkhla eyaletinde, Mayıs 2015'te, göçmen kaçakçılarınca kurulan gizli kamplarda Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) ait 32 cesedin bulunmasına ilişkin davada, aralarında eski korgeneral ile siyasetçinin bulunduğu 60 sanık, 4 ila 94 yıl hapisle cezalandırıldı.

BBC'nin haberine göre, "modern köle ticaretine dahil oldukları" iddiasıyla 100'den fazla sanığın yargılandığı davanın dünkü karar duruşmasında, aralarında eski korgeneral ve siyasetçinin de olduğu 60 kişiye verilen cezalar açıklandı.

Sanıklardan eski Korgeneral Manas Kongpan, insan kaçakçılığı ve rüşvet gibi farklı suçlamalardan toplam 27 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Ülkenin güneyindeki Satun kentinin eski siyasetçilerinden iş adamı Pajjuban Aungkachotephan'a "insan ticareti" suçlamasıyla 75 yıl ceza verildi.

Mahkeme, 58 sanığa da benzer suçlardan 4 ila 94 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Tayland'ın Songkhla eyaletinde Mayıs 2015'te insan tacirleri tarafından kurulan gizli kamplarda 32 Arakanlı Müslümanın cesetleri bulunmuştu. Söz konusu sanıklar, cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Güneydoğu Asya'daki göçmenlerin trajedisi, Tayland hükümetinin Mayıs 2015'te ülkenin güneyindeki ormanlık alanlarda kamp kuran insan kaçakçılarına karşı operasyon düzenlemesi üzerine dünyanın dikkatini çekmişti. Operasyonlar üzerine kaçakçılar, ailelerinden fidye istemek için rehin tuttukları göçmenleri teknelere bindirip denizin ortasında terk etmeye başlamıştı. Uluslararası Göç Örgütü, Endonezya ve Malezya açıklarındaki teknelerde çok sayıda kaçak göçmenin yaşam savaşı verdiği uyarısında bulunmuştu.