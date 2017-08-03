32 bin TL ödedi... ABD'liler Müslüman ve Türk olduğu için ülkeye almadı

İngiltere’de yaşayan ve İngiliz vatandaşı olan Natasha Politakis (29) ve eşi Ali Gül tatil için tuttukları Amerika yolunda hiçbir gerekçe belirtilmeksizin Hawaii havaalanından İngiltere’ye geri gönderildiler.

Tatilleri için tam 7 bin Pound (32 bin TL) biriktiren çiftin romantik hayalleri aniden karşılaştıkları engel sonucunda yıkılırken, çift, basına verdikleri demeçte havaalanının sorgu odalarında saatlerce tutulduklarını ve sonunda hiçbir açıklama yapılmadan İngiltere’ye geri gönderildiklerini açıkladılar. Politakis, yaptığı açıklamada karşılaştıkları akıl almaz durumun sebebinin eşi Ali Gül’ün Müslüman ve Türk kökenlerine sahip olmasından dolayı olduğunu düşündüğünü belirtti. Enfield’da yaşayan ve emlak alanında çalışan Ali Gül ise, karşılaştıkları muamelenin akıl almaz olduğunu belirtti.

Kabus tatilinin en acı noktalarından biri de, çiftin belirttiğine göre tatil öncesi tüm vize, yasal ve otel ayarlamalarının yapılmış olmasına rağmen böyle bir muamele ile karşılaşmış olmaları oldu.

Politakis, açıklamasında şunları söyledi:

“Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum – daha yeni evlendik ve her zaman hatırlayacağımız bir balayı yaşamak istemiştik sadece. Sınır dışı edileceğimiz aklımızın ucundan bile geçmezdi. Tüm gerekli dökümanlarımızı sunmamıza rağmen bizi sanki suçluymuşuz gibi yargıladılar. Bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum.

“Muhtemelen bu durumun arkasında eşimin Müslüman olması yatıyor. Trump seçildiğinden beri süregelen bir durumun sonucu olarak muhtemelen eşimin ismine baktılar ve Müslüman olduğunu düşünüp bizi içeri almadılar. Saatlerce bizi bekletirken ne bir kahve alabildik, ne de duş alabildik. Tüm eşyalarımıza da el konulmuştu”

“2 GÜN BOYUNCA AİLEMİZLE KONUŞAMADIK”

2 gün boyunca sorgu merkezinde tutulduktan sonra ailelerine ve sevdiklerine anca İngiltere’ye döndüklerinde ulaşabilen çift, ailelerinin ve arkadaşlarının 2 gün boyunca kendilerini çok merak ettiklerini ve durum karşısında şok olduklarını belirtti.

Amerikan Konsolosluğu konu ile ilgili açıklama yapması için beklenirken, çift tatillerinin neden engellendiğini bilmek için gerekli tüm yollara başvuracaklarını belirttiler.

Ali Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sınırda pasaportlarımızı kontrol eden görevli iyi birine benziyordu – kendilerine tatil planımızı anlattım ve tüm gerekli vize pasaport izinlerimizi gösterdim ancak bizi asla dinlemediler. Tek söyledikleri sistemlerinde bizi ülkeye almamaları gereken bir durumun ortaya çıktığıydı.”

MailOnline’a a konuşan Gül, hiçbir sebep gösterilmeksizin İngiltere’ye geri döndürüldüklerini açıkladı.

Kaynak: Londra Gazete