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31 Müslümana daha idam!

Darbeciler tarafından yönetilen Mısır'da başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 31 sanık hakkında idam kararı verildi

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:50
31 Müslümana daha idam!

Cunta yönetim tarafından idare olunan Mısır'da "Başsavcı Hişam Berekat suikastı" davasında yargılanan 31 sanığın dosyasının, idamlarına ilişkin görüş alınması için müftülüğe gönderilmesine karar verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cuntacı Kahire Ceza Mahkemesi kamuoyunda "Başsavcı Hişam Berekat suikastı" olarak bilinen davada yargılanan 15'i gıyabi 31 sanığın dosyasının, idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftülüğe gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca söz konusu davada yargılanan 16'sı gıyabi 67 sanık için yapılacak karar duruşmasının tarihini ise 22 Temmuz olarak belirledi.

Dosyaları müftülüğe sevk edilen sanıklar arasında davada gıyabi yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Şura Üyesi Muhammed Cemal Haşmet ve eski Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yahya Musa ile duruşmada hazır bulunan İhvan Rehberlik Konseyi Üyesi Ahmed Necl Taha Vehdan'ın da bulunduğu kaydedildi.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

Başsavcı Hişam Berekat, Haziran 2015'te Kahire'nin doğusunda konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır güvenlik güçleri İhvan ile Hamas'ı suçlamış ancak her iki teşkilat da saldırı ile alakaları olmadığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:50
  1. İhvan
  2. hamas
  3. Hişam Berekat
  • SadiSadi5 sa önce
    Zalimler için yaşasın CEHENNEM. ..
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