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31 Mart'tan itibaren o ülke Suriyeli almayacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru almayacağını duyurdu.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:40
31 Mart'tan itibaren o ülke Suriyeli almayacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın etkilerinin halen devam ettiği ve bu sebeple ABD'de "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) altında yasal olarak bulunan yaklaşık 7 bin Suriyelinin durumlarının aynen korunduğu kaydedildi.

Bakanlık söz konusu Suriyelilerin Eylül 2019'a kadar mevcut TPS haklarının korunacağını ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bu kararla Suriye, TPS statüsü uzatılan son ülke oldu.

YENİ TPS BAŞVURUSU ALINMAYACAK

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir bakanlık yetkilisi, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren TPS statüsü altında Suriye'den yeni başvuru almayacaklarını belirtti.

Yetkili, TPS statüsü dışındaki diğer yollarla Suriye'den mülteci kabulünün ise devam edeceğini kaydetti.

20 Ocak 2017'de göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, TPS statüsü altında ABD'de yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin durumlarının yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:40
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