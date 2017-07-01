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31 derece sıcakta Kırkpınar hazırlığı

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü , Edirne’de düzenlenecek 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 31 dereceyi bulan sıcaklık altında hazırlanıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
31 derece sıcakta Kırkpınar hazırlığı

Edirne Kırkpınar’da düzenlenecek 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılacak olan Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü, hazırlıklarına devam ediyor. Alaplı Güreş Sahasında kampa giren pehlivanlar, yaklaşık 31 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan antrenman yaptılar. Tesislerin çim futbol sahasına gelen pehlivanlar, kispetlerini giydikten sonra birbirlerini yağladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşen pehlivanlar, kızgın sıcak altında güreşti. 20 dakika birbirleri ile kıran kırana güreşen başpehlivanlar ve diğer küçük boy pehlivanlar, yenişemeyince puanlamaya gitti. Antrenörlerin sık sık uyardığı sporcular, 31 derecelik sıcak altında zor anlar yaşadı. Pehlivanlar, antrenmana verilen arada kendilerini sondajdan gelen kaynak suyu ile yıkayarak serinledi.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, amaçlarının Alaplı’yı Kırkpınar’da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, altyapı dahil 22 sporcu ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılacaklarını ve Alaplı’ya madalyalarla dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Uğuz, "Alaplı Güreş sahasında antrenmanlara devam ediyoruz. Hava sıcaklığından dolayı merkezde yağlı antrenman yapıyoruz. Güreşlere az zaman kaldı. Hem kondisyon ve güç hem de yağlı olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü olarak güçlü bir takıma sahip olduklarının altını çizen Başkan Uğuz, "Başaltı, büyük orta boy, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste küçük boylarında iddialıyız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
  1. Edirne
  2. Alaplı
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