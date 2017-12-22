Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il genelinde 31 bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.

22 Aralık 2017 Cuma 20:49
31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 25 Aralık 2017 günü saat 00:00:01'den 8 Ocak 2018 günü saat 23:59:59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 20:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi