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31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe ve Nusaybin Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri İpekyolu ve Mardin-Diyarbakır karayolunda 5 ayrı yerde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
  1. Mardin
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Diyarbakır
  4. Nusaybin
  5. İpekyolu
  6. Kızıltepe
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