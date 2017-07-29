Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe ve Nusaybin Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri İpekyolu ve Mardin-Diyarbakır karayolunda 5 ayrı yerde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.