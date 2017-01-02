309 uçuş iptal 19 uçak zorunlu iniş yaptı

Çin’de hava kirliliği ulaşımı felç etti. Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, otoyollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

309 uçuş iptal 19 uçak zorunlu iniş yaptı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 12:18
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Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin en az 6 katına çıktı.

Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.

OTOYOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI, 19 UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı.

Ayrıca yerel yetkililer, otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı. 

 
EtiketlerÇinuçakuçak seferleriDünya Sağlık Örgütühava kirliliğihavasağlık
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