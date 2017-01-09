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Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da, hükumet bu yıl 301,8 milyar avro tutarında vergi geliri hedeflerken, vergi gelirlerinin 2018-2020 döneminde 339,4 milyar avroya ulaşması planlanıyor.

Almanya Maliye Bakanlığı’ndan edinilen verilere göre, federal hükumet giderleri 2017 yılı için 328,7 milyar avro olarak belirlenirken, rakamın 2020'de 349,3 milyar avroya çıkması öngörülüyor.

Almanya ileriye dönük olarak özellikle büyümeyi güçlendiren politika alanlarındaki harcamaları daha da artırmayı planlıyor.

Verilere göre, geçen yıl 31,5 milyar avro olan yatırım harcamaları 2017'de 33,3 milyar avroya, 21,1 milyar avro olan eğitim ve araştırma harcamaları da 22,7 milyar avroya yükselecek.

Almanya’nın toplam vergi geliri GSYH’nin yüzde 36,9’una denk

Harcamaların yanı sıra ülkenin vergi gelirlerinde de artış yaşanması bekleniyor. Bu yıl için 301,8 milyar avro vergi geliri hedefleyen Almanya, vergi gelirlerini 2020 yılına kadar giderek artırmayı hedefliyor.

Vergi gelirlerinin 2018’de 13,7 milyar avro artarak 315,5 milyar avroya, 2019 için de 12,4 milyar avroluk artışla 327,9 milyar avroya yükselmesi bekleniyor. 2020 yılında ise vergi gelirlerinin 11,5 milyar avro artarak 339,4 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Bu arada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı son verilere göre, Almanya’da toplam vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 36,9 seviyelerinde bulunuyor. Almanya, söz konusu oranla yüzde 34,3 olan OECD ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Almanya’da hükümet, gelecek 3 yıl için ek borçlanma yapmadan denk bütçe politikasına devam etme kararı aldığını açıklamıştı.