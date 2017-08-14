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300 valizle geldi, 50 kişi zor taşıdı!

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 300 valizle Bodrum'a gelen prensin eşyaları nakliyat kamyonu ile taşındı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:53
300 valizle geldi, 50 kişi zor taşıdı!

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi. 300 valizle Bodrum'a gelen prensin eşyaları nakliyat kamyonu ile taşındı. 

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum' geldi. 150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas- Bodrum Havalimanı’na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşıladı. 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prens ve ailesi apron içinde kendilerini bekleyen VIP araçlara bindi.

Üst düzey güvenlik önlemi

Havalimanının VIP kapısından çıkan Suudi prens ve ailesine Trafik polisleri ve özel harekat ekipleri eşlik etti. Havalimanında alınan üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları polisler tarafından alanın dışına çıkarıldı. Uzun kuyruklu bir konvoyla Yalıkavak'da bulunan Palmarine geçen prens ve ailesi yakın dostlarını ziyaret etti. Mare restoranda eşi ve kızlarıyla birlikte vakit geçiren prens buradan korumaları eşliğinde Cennetkoyda bulunan ultra lüks bir otele geçti.

300 bavul ve 30 bisiklet kamyonlarla taşındı

Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi havalimanından ayrıldıktan sonra özel eşyaları Bodrum nakliyata ait kamyonlara taşındı. 50 kişilik ekip tarafından nakliye kamyonuna 300 bavul ve 30 bisiklet taşındığı öğrenildi. Prensin 1 uçak dolusu bavulunun ise daha önce geldiği öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:53
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  • haydahayda38 dk önce
    bu adamın uçaktaki lavabosu vede koltukları hepsi altından yapılı filistin suriye afganistan arakan açlıktan sefaletten kırılırken bumu ümmet Allah belanı versin senin prens kral her ne haltsan.........
  • haydahayda38 dk önce
    bu adamın uçaktaki lavabosu vede koltukları hepsi altından yapılı filistin suriye afganistan arakan açlıktan sefaletten kırılırken bumu ümmet Allah belanı versin senin prens kral her ne haltsan.........
  • lallal41 dk önce
    Ey prens efendi! Ahiret aklıma geliyor da,Sana çok acıyorum...
  • Ömer şalışÖmer şalış59 dk önce
    Ne var bunda bende tatile çıksam en az 2 valiz alırım 150 kişi çıksak 300 valiz olur hoş gelmişler
  • KILadyoKILadyo1 sa önce
    Ïsraf yapanlar şEkranın kardeşi dir
  • Aç İslam Alemi ve KrallarAç İslam Alemi ve Krallar1 sa önce
    Ancak Deccallar bu kadar dünyacı olur!
  • KayaKaya1 sa önce
    Prens Allah senin belanı versin.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Bunlar ölmeyeceklerinimi zannediyorlar acaba, nasıl insan bunlar,para ne hale getirmiş bunları,yazık.
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