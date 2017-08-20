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300 mülki idare amirinin yeri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 300 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. 22 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 10 müdür merkeze alındı.

20 Ağustos 2017 Pazar 09:40
300 mülki idare amirinin yeri değiştirildi

İşte Resmi gazete'de yayımlanan kararname:

“Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır. Kararname kapsamında 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanmış olup, büyük illerimize birer kadın Vali Yardımcısının ataması gerçekleşmiştir. Önem arz eden ilçelere ataması gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri mesleğinde temayüz etmiş, tecrübeli meslek mensupları arasından atanmıştır.

22 EMNİYET MÜDÜRÜ YER DEĞİŞTİRDİ

Resmi Gazete ’de yayımlanan , “Emniyet Müdürleri Kararnamesi” ile; 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişmiştir.

10 İl Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olarak merkeze alınmış, 4 İl Emniyet Müdürü Merkez Teşkilatındaki birimlerde görevlendirilmiş ve 8 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişmiştir. 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atanmıştır.

Yine aynı tarihli İçişleri Bakanı onayı ile 3 Polis Okulu Müdürü ile merkezdeki 7 Birim Amirinde değişiklik yapılmıştır."



 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 09:40
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